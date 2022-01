Tenta di saltare il tornello della metropolitana ma inciampa e muore: “Ha sbattuto la testa e si è spaccato il collo” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ha Tentato ripetutamente di saltare il tornello della metropolitana per entrare senza pagare il biglietto ma è inciampato, sbattendo violentemente la testa contro il pavimento. Siamo a New York, nel quartiere Queens. Qui, stando a quanto riportato dal Daily Mail, un uomo di 28 anni, Christopher De La Cruz, è stato dichiarato morto in seguito all’incidente alla stazione ferroviaria di Forest Hills-71st Avenue nel Queens intorno alle 6:45 di sabato 1 gennaio. La scena è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza e mostra De La Cruz, con indosso uno zaino, che cerca di saltare il tornello della stazione. Non ci riesce e ci prova nuovamente fino a quando inciampa: “Ha sbattuto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Hato ripetutamente diilper entrare senza pagare il biglietto ma èto, sbattendo violentemente lacontro il pavimento. Siamo a New York, nel quartiere Queens. Qui, stando a quanto riportato dal Daily Mail, un uomo di 28 anni, Christopher De La Cruz, è stato dichiarato morto in seguito all’incidente alla stazione ferroviaria di Forest Hills-71st Avenue nel Queens intorno alle 6:45 di sabato 1 gennaio. La scena è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza e mostra De La Cruz, con indosso uno zaino, che cerca diilstazione. Non ci riesce e ci prova nuovamente fino a quando: “Hala ...

