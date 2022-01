Tennis | Toni Nadal sull' esenzione medica a Djokovic | ' spero dia spiegazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Madrid, 5 gen. - (Adnkronos) - "Sarebbe cosa buona sedesse qualcheall'Australian Open. L'ultimo invito al numero uno del mondo, il più recente in ordine di tempo, arriva da. Lo zio di Rafael e a lungo suo coach, che ora cura l'accademia di famiglia e segue il canadese Felix Auger-Aliassime, ha pubblicato un articolo sul Pais, il principale quotidiano generalista spagnolo, in cui si è detto sorpreso dall'esito della vicenda. "Pensavo che avrebbe rinunciato o si sarebbe vaccinato" ha scritto.esclude la possibilità di irregolarità o trattamenti di favore per. Il serbo, spiega, "non è obbligato a dare alcuna, ma deve ...