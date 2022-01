Tennis | Toni Nadal sull’esenzione medica a Djokovic | ‘spero dia spiegazione’

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Madrid, 5 gen. – (Adnkronos) – “Sarebbe cosa buona sedesse qualche spiegazione”all’Australian Open. L’ultimo invito al numero uno del mondo, il più recente in ordine di tempo, arriva da. Lo zio di Rafael e a lungo suo coach, che ora cura l’accademia di famiglia e segue il canadese Felix Auger-Aliassime, ha pubblicato un articolo sul Pais, il principale quotidiano generalista spagnolo, in cui si è detto sorpreso dall’esito della vicenda. “Pensavo che avrebbe rinunciato o si sarebbe vaccinato” ha scritto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Nadal esclude la possibilità di irregolarità o trattamenti di favore per Djokovic. Il serbo, spiega, "non è obbligato a dare alcuna spiegazione, ma deve essere consapevole del suo ruolo di punto ...E gli organizzatori hanno provato ad abbassare iparlando di "processo rigoroso di verifica" ... ma alcuni sono più uguali di altri", morale che vale anche per ile lo sport malgrado il ...Madrid, 5 gen. - "Sarebbe cosa buona se Djokovic desse qualche spiegazione" sull'esenzione medica all'Australian Open. L'ultimo invito al numero uno del mondo, ...Scompare a 80 anni una delle storiche figure del Psi regionale. Fu anche dirigente sportivo. Domani i funerali a Villa D’Ora ...