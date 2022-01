Tennis | Sara Simeoni | ' vicenda Djokovic aiuta solo a confondere le idee' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Ladell'esenzione ad personam concessa dagli Australia Open a Novakle: mi rendo anche conto che questi personaggi hanno corsie preferenziali, dove il percorso è blindato, ma mi sembra che non sia proprio da portare a esempio". Lo dice all'Adnkronos. "Nel mondo dello sport abbiamo patito molto con le chiusure e adesso siamo di nuovo in allerta: se aumentano i contagi l'attività verrà sicuramente ridotta, sarà un problema. I big sicuramente sono controllati molto, così come i centri di preparazione, mentre per le società di promozione che non hanno quelle possibilità è dura".