Tennis: Pescosolido, ‘esenzione Djokovic gestita male, brutta figura per lui e per Australian Open’ (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. – (Adnkronos) – “La vicenda dell’esenzione medica di Djokovic è stata gestita molto male. Hanno fatto una brutta figura sia il giocatore che il torneo”. Lo dice all’Adnkronos l’ex giocatore azzurro di Coppa Davis Stefano Pescosolido in merito all’esenzione vaccinale concessa al numero uno del mondo per poter difendere il titolo all’Australian Open. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. – (Adnkronos) – “La vicenda dell’esenzione medica diè statamolto. Hanno fatto unasia il giocatore che il torneo”. Lo dice all’Adnkronos l’ex giocatore azzurro di Coppa Davis Stefanoin merito all’esenzione vaccinale concessa al numero uno del mondo per poter difendere il titolo all’Open. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

