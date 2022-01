Tennis | Ocleppo | ‘Djokovic dica perché è esente | ma forse vuole tutti contro’

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Faccio un ragionamento,altrimenti non mi spiego” il caso Djokovic: “lui gioca meglio quando ha il pubblico contro. Adesso in Australia gli darannoaddosso. Potrebbe anche essersi creato una condizione favorevole; ma questo può dirlo solo lui”. Lo dice all’Adnkronos l’exta azzurro Gianni. “Altrimenti -sottolinea- raziocinio vorrebbe che dicesse i motivi per cui ha ottenuto l’esenzione me”. L’unica partita persa recentemente dal numero 1 delmondiale, ricorda, “è stata la finale degli Us Open, contro Medvedev che non lo aveva mai sconfitto. In quel caso aveva tutto il pubblico a favore”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.