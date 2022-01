Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MORRISON (PM AUSTRALIA): 'DJOKOVIC FORNISCA PROVE Se insufficienti, tornerà a casa con il primo ae… - sciltian : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MORRISON (PM AUSTRALIA): 'DJOKOVIC FORNISCA PROVE Se insufficienti, tornerà a casa con il primo aereo' #SkyS… - TV7Benevento : Tennis: Morrison, 'se esenzione per Djokovic non giustificata lo rimanderemo a casa'... - codeghino10 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MORRISON (PM AUSTRALIA): 'DJOKOVIC FORNISCA PROVE Se insufficienti, tornerà a casa con il primo aereo' #SkyS… - pisto_gol : RT @Eurosport_IT: 'Non ci saranno regole speciali per Novak Djokovic!' ?????? Le parole del primo ministro australiano, Scott Morrison sull'e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Morrison

La Sicilia

... e in generale agli organizzatori degli Australian Open che hanno concesso il nulla osta al numero 1 delmondiale, arriva direttamente dal primo ministro australiano, Scott. "Se le ...Boom di contagi in Australia e ilsta alla finestra per cercare di capire se ci saranno nuove restrizioni e se queste ... E' probabile che il premier Scottpossa incontrare presto i ...And he could be in for some ire from the Australian public if he does play there.Australian officials seemed to suggest on Wednesday that Serbian tennis star Novak Djokovic could have problems at the ...Melbourne, 5 gen. - (Adnkronos) - Djokovic "sarà rimandato a casa con il primo aereo se non sarà in grado di fornire prove sufficienti a sostegno della sua esenzione dalla vaccinazione". Lo dice il pr ...