Tennis: Melbourne Summer Set, Travaglia e Seppi fuori al primo turno (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Melbourne, 5 gen. – (Adnkronos) – Nulla da fare per Stefano Travaglia e Andreas Seppi nel primo turno del 'Melbourne Summer Set', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 521mila dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Melbourne Park (gli stessi degli Australian Open), nella metropoli australiana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

