Tennis | Djokovic Premier Australia ' Deve provare validità esenzione'

Advertising

mauroberruto : Questa notizia è uno scandalo clamoroso, un precedente dalla pericolosità inaudita e merita soltanto il disgusto di… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NOVAK DJOKOVIC PARTE PER L'AUSTRALIA Al Serbo concessa esenzione dal vaccino #SkySport #SkyTennis #Tennis #Djokovic - angelomangiante : Amo troppo il tennis per non sentirmi indignato. Anche con gli organizzatori degli Open d'Australia. Sono stato die… - codeghino10 : RT @SkyTG24: Tennis, direttore Australian Open: Djokovic spieghi perché ha esenzione medica - IlGabbiano46 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MORRISON (PM AUSTRALIA): 'DJOKOVIC FORNISCA PROVE Se insufficienti, tornerà a casa con il primo aereo' #SkyS… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Djokovic

CANBERRA (Australia) - Continua senza sosta la polemica per l ' esenzione medica concessa a Novak(il quale continua a mantenere il riserbo sul proprio stato vaccinale) per farlo partecipare agli Australian Open. Anche a livello governativo australiano, visto che il primo ministro ha ..."Sarebbe utile se Novakspiegasse i motivi per cui ha ricevuto l'esenzione medica per partecipare al torneo . Sta a lui decidere se dirlo o no pubblicamente, sarebbe apprezzabile se lo facesse perché è l'unica ...Melbourne, 5 gen. - (Adnkronos) - Djokovic "sarà rimandato a casa con il primo aereo se non sarà in grado di fornire prove sufficienti a sostegno della sua esenzione dalla vaccinazione". Lo dice il pr ...Il doppista francese assente in Australia si è detto piacevolmente sorpreso: “Ritengo che un non-vaccinato abbia il diritto di andare a lavoro” L’esenzione medica concessa a Novak Djokovic per parteci ...