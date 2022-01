Tennis: Djokovic, non vaccinato, espulso dall’Australia. Protesta la Serbia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novak Djokovic, numero 1 del Tennis mondiale, è stato respinto dall'Australia. Deve lasciare il Paese perchè non vaccinato. Djokovic era arrivato arrivato con un'esenzione speciale per partecipare all'Australian Open a Melbourne. Il visto del Tennista però non è stato giudicato regolare e, come afferma il quotidiano The Age, Djokovic deve ripartire. I legali dell'atleta si apprestano però a presentare ricorso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novak, numero 1 delmondiale, è stato respinto dall'Australia. Deve lasciare il Paese perchè nonera arrivato arrivato con un'esenzione speciale per partecipare all'Australian Open a Melbourne. Il visto delta però non è stato giudicato regolare e, come afferma il quotidiano The Age,deve ripartire. I legali dell'atleta si apprestano però a presentare ricorso L'articolo proviene da Firenze Post.

mauroberruto : Questa notizia è uno scandalo clamoroso, un precedente dalla pericolosità inaudita e merita soltanto il disgusto di… - sportface2016 : Clamoroso in #Australia, respinto il visto d'ingresso presentato da #Djokovic: per il momento Nole non può scendere… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il numero 1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato bloccato in aereo per un problema legato al… - Cristina6013 : @PBerizzi Paolo è giusto così perché le regole vanno rispettate, ma con onestà ricordiamo che ?? - missypippi : RT @ChanceGardiner: Djokovic non ha più un cuore grande da quando ha scelto di non rischiare di distruggerlo per una miocardite https://t.c… -