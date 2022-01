Tennis: Atp Cup, Polonia prima semifinalista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sydney, 5 gen. - (Adnkronos) - La Polonia è la prima squadra a raggiungere la semifinale all'Atp Cup di Sydney. Grazie a Hubert Hurkacz e Kamil Majchrzak, i polacchi battono l'Argentina 3-0 nell'ultima giornata e chiudono imbattuti in Gruppo D. Nella notte italiana, Alejandro Tabilo e Tomas Barrios Vera firmano contro la Norvegia la seconda vittoria per il Cile nel Gruppo A. Con questo risultato, alla Spagna basterà vincere un match contro la Serbia per qualificarsi in semifinale. Hurkacz ha superato per 6-1 6-4 Diego Schwartzman. Il campione di Miami aveva sfidato il 29enne argentino anche due anni fa a Sydney. Allora recuperò un set di svantaggio prima di completare il primo dei sei successi in altrettanti singolari in Atp Cup in carriera. "Sono felice per tutti il team - ha detto il numero 9 del mondo -. Abbiamo un grande spirito di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sydney, 5 gen. - (Adnkronos) - Laè lasquadra a raggiungere la semifinale all'Atp Cup di Sydney. Grazie a Hubert Hurkacz e Kamil Majchrzak, i polacchi battono l'Argentina 3-0 nell'ultima giornata e chiudono imbattuti in Gruppo D. Nella notte italiana, Alejandro Tabilo e Tomas Barrios Vera firmano contro la Norvegia la seconda vittoria per il Cile nel Gruppo A. Con questo risultato, alla Spagna basterà vincere un match contro la Serbia per qualificarsi in semifinale. Hurkacz ha superato per 6-1 6-4 Diego Schwartzman. Il campione di Miami aveva sfidato il 29enne argentino anche due anni fa a Sydney. Allora recuperò un set di svantaggiodi completare il primo dei sei successi in altrettanti singolari in Atp Cup in carriera. "Sono felice per tutti il team - ha detto il numero 9 del mondo -. Abbiamo un grande spirito di ...

