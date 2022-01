Tennis: Atp Cup, Polonia prima semifinalista (2) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) (Adnkronos) - Nell'altra sfida giocata nella notte italiana, sulla Ken Rosewall Arena Alejandro Tabilo e Tomas Barrios Vera hanno conquistato la seconda vittoria nel girone per il Cile, comunque impossibilitato a raggiungere la semifinale. Il duo sudamericano ha completato il 2-1 vincendo il doppio decisivo 6-0 6-4 contro Leyton Rivera e Andreja Petrovic. Casper Ruud ha ottenuto l'unico punto per la Norvegia, sempre sconfitta nel girone, grazie a un convincente 6-4 6-1 su Cristian Garin. Nella sfida fra i numeri 2, Tabilo ha festeggiato il suo primo successo in singolare nell'edizione 2022 della Atp Cup. Il cileno, nato a Toronto, l'anno scorso ha raggiunto tre finali Challenger vincendo il titolo solo a Guayaquil senza perdere un set. A Sydney ha sconfitto il numero 345 del mondo Viktor Durasovic, che pure è riuscito a vincere il suo primo set in singolare in carriera nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) (Adnkronos) - Nell'altra sfida giocata nella notte italiana, sulla Ken Rosewall Arena Alejandro Tabilo e Tomas Barrios Vera hanno conquistato la seconda vittoria nel girone per il Cile, comunque impossibilitato a raggiungere la semifinale. Il duo sudamericano ha completato il 2-1 vincendo il doppio decisivo 6-0 6-4 contro Leyton Rivera e Andreja Petrovic. Casper Ruud ha ottenuto l'unico punto per la Norvegia, sempre sconfitta nel girone, grazie a un convincente 6-4 6-1 su Cristian Garin. Nella sfida fra i numeri 2, Tabilo ha festeggiato il suo primo successo in singolare nell'edizione 2022 della Atp Cup. Il cileno, nato a Toronto, l'anno scorso ha raggiunto tre finali Challenger vincendo il titolo solo a Guayaquil senza perdere un set. A Sydney ha sconfitto il numero 345 del mondo Viktor Durasovic, che pure è riuscito a vincere il suo primo set in singolare in carriera nella ...

