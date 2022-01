Tempesta d' amore | anticipazioni tedesche | Michael delude Rosalie

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quella che in questo momento sembra una delle coppie più solide e felici did', nel corso delle prossime puntate, si troverà a vivere un momento di forte crisi., infatti, avranno non poche incomprensioni a causa del ritorno nella vita del medico della sua ex moglie Natascha. La donna, però, come rivelano ledella soap opera di Rete 4, non avrà alcuna intenzione di fare marcia indietro e tornare tra le braccia di, anzi, gli farà avere sue notizie proprio per sottoscrivere e formalizzare il loro divorzio. L'uomo, però, deciderà di nascondere adi aver ricevuto una richiesta di divorzio da Natascha e maturerà l'idea di recarsi personalmente da lei per un chiarimento. A questo punto, ...