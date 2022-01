Tegola per la Roma: un big potrebbe saltare il Milan! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Piena emergenza per la porta della Roma in vista delle sfide contro Milan e Juventus. Dopo la positività emersa ieri del secondo portiere Daniel Fuzato infatti, oggi Rui Patricio non è sceso in campo con i compagni. L’estremo difensore portoghese è alle prese con una serie di problemi alla schiena che gli stanno impedendo anche di allenarsi. Mourinho spera di recuperare in extremis il suo numero 1, ma in caso non ci riuscisse a San Siro sarà esordio per il terzo portiere: Pietro Boer. Situazione che potrebbe ripetersi nell’altro big match contro la Juventus, in programma appena tre giorni più tardi all’Olimpico. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Piena emergenza per la porta dellain vista delle sfide contro Milan e Juventus. Dopo la positività emersa ieri del secondo portiere Daniel Fuzato infatti, oggi Rui Patricio non è sceso in campo con i compagni. L’estremo difensore portoghese è alle prese con una serie di problemi alla schiena che gli stanno impedendo anche di allenarsi. Mourinho spera di recuperare in extremis il suo numero 1, ma in caso non ci riuscisse a San Siro sarà esordio per il terzo portiere: Pietro Boer. Situazione cheripetersi nell’altro big match contro la Juventus, in programma appena tre giorni più tardi all’Olimpico. Thomas Cambiaso

Advertising

MilanLiveIT : #RuiPatricio a rischio per #MilanRoma Il portiere giallorosso non ha terminato la rifinitura odierna In caso di… - tonymeola : RT @novaxconvinto: @ale_giannoni @franborgonovo @barbarab1974 La gente deve sapere chi sei però. - infoitinterno : Silvio Berlusconi, 'dove sarà nei giorni del voto per il Quirinale': una nuova tegola giudiziaria - simonamancini24 : RT @novaxconvinto: @NatisviveeNaty @Leonard48598239 @elenaghelsa @CarlaTua18 @barbarab1974 @a_meluzzi @SaverioMascaro @ALFO100897 @liliarag… - MagaMagaoz : @Michela87B Come dice il proverbio,meglio evitare di mettersi sotto il portico per non prendere una tegola in testa. Io sono antica Miki?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tegola per Balotelli positivo al Covid: era in vacanza in Italia. Il comunicato dell'Adana Demispor Una tegola per l'ex allenatore di Roma, Fiorentina e Milan, dunque, che nelle ultime giornate aveva ottenuto degli ottimi risultati anche grazie alle buone prestazioni di Mario Balotelli . L'...

Italia, repubblica dell'ipocondria. Cina, il paese del lockdown Da capire allora è se in Cina stia già circolando qualcosa di nuovo, per noi la prossima tegola, oppure se Pechino ha deciso di sferrare l'ultimo assalto alle note varianti del virus per liberarsene ...

Tegola per il Pontedera: 6 giocatori positivi VTrend.it Milan-Roma, rischio tegola per Mourinho: non ha terminato la rifinitura Secondo le ultime news da Sky Sport, la Roma rischia di presentersi a San Siro orfano del suo titolare. Tutti i ...

Verso Milan-Roma, che tegola per Mou: potrebbe giocare un esordiente! Nella giornata di domani Milan e Roma scenderanno in campo in quel di San Siro per giocare il match valevole per la 20° giornata del campionato di Serie ...

Unal'ex allenatore di Roma, Fiorentina e Milan, dunque, che nelle ultime giornate aveva ottenuto degli ottimi risultati anche grazie alle buone prestazioni di Mario Balotelli . L'...Da capire allora è se in Cina stia già circolando qualcosa di nuovo,noi la prossima, oppure se Pechino ha deciso di sferrare l'ultimo assalto alle note varianti del virusliberarsene ...Secondo le ultime news da Sky Sport, la Roma rischia di presentersi a San Siro orfano del suo titolare. Tutti i ...Nella giornata di domani Milan e Roma scenderanno in campo in quel di San Siro per giocare il match valevole per la 20° giornata del campionato di Serie ...