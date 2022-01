Tavoli all’aperto e dehors a Fiumicino: arriva la proroga fino a marzo 2022 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Fiumicino – “Durante l’ultima seduta della Giunta abbiamo approvato la delibera che proroga i termini per l’uso agevolato del suolo pubblico da parte di ristoranti, bar, pub“. Lo fa sapere, in una nota, l’assessora alle Attività produttive del Comune di Fiumicino, Erica Antonelli. “In base alla proroga dello stato d’emergenza votata dal Governo – spiega l’assessora -, anche i passati provvedimenti comunali vengono estesi al 31 marzo prossimo: questo per permettere ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di poter lavorare tenendo alta l’attenzione sulle misure anti covid, tra cui il distanziamento”. “Data la situazione pandemica del Paese, in ogni caso – conclude Antonelli -, invito i gestori alla massima prudenza e al rispetto delle regole: ulteriori restrizioni sono da ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 gennaio 2022)– “Durante l’ultima seduta della Giunta abbiamo approvato la delibera chei termini per l’uso agevolato del suolo pubblico da parte di ristoranti, bar, pub“. Lo fa sapere, in una nota, l’assessora alle Attività produttive del Comune di, Erica Antonelli. “In base alladello stato d’emergenza votata dal Governo – spiega l’assessora -, anche i passati provvedimenti comunali vengono estesi al 31prossimo: questo per permettere ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di poter lavorare tenendo alta l’attenzione sulle misure anti covid, tra cui il distanziamento”. “Data la situazione pandemica del Paese, in ogni caso – conclude Antonelli -, invito i gestori alla massima prudenza e al rispetto delle regole: ulteriori restrizioni sono da ...

