Tavecchio | “Offerta del Toronto un’offesa per ogni lavoratore”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Carlo, ex presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per commentare il trasferimento di Lorenzo Insigne al, soffermandosi anche sulla situazione contagi in Serie A e fare il punto sulla Nazionale di Roberto Mancini. Queste le sue parole: “Pensavo Insigne trovasse un accordo con il Napoli. L’delper, qualcosa di irrazionale”. “Insigne è un calciatore fortissimo, difficile da rimpiazzare. Se gioca bene anche in Canada merita la Nazionale.” In Serie B e in Serie C le partite vengono rinviate, perché in Serie A no? Non è un problema morale o di organizzazione, ma solo economico. Ciò fa capire quanto sia venale questa situazione.I dilettanti stanno rinviando le ...