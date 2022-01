Tante commissioni, tanti presidenti. Incoerenze costituzionali e sue cure (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Simone Baldelli è probabilmente tra i parlamentari più simpatici. Imitatore, canTante, un vero showman. Anche come politico deve avere qualità non banali: da 15 anni siede alla Camera dei deputati, dove è stato anche vicepresidente, nella scorsa legislatura. Da pochi giorni è presidente di una delle ultime commissioni varate dal nostro Parlamento, nello specifico la “commissione d’inchiesta sulla tutela dei diritti dei consumatori”. Ce n’era bisogno? Da anni presso il ministero dello Sviluppo Economico è insediato il Consiglio Nazionale dei Consumatori “per garantire la rappresentanza degli interessi e dei diritti dei consumatori”. Verrebbe da dire che una delle due istituzioni è di troppo. Istituzioni? Ecco per assicurare autorevolezza alle Istituzioni sarebbe utile non avventurarsi in duplicazioni curiose e probabilmente inutili, se non per i ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Simone Baldelli è probabilmente tra i parlamentari più simpatici. Imitatore, can, un vero showman. Anche come politico deve avere qualità non banali: da 15 anni siede alla Camera dei deputati, dove è stato anche vicepresidente, nella scorsa legislatura. Da pochi giorni è presidente di una delle ultimevarate dal nostro Parlamento, nello specifico la “commissione d’inchiesta sulla tutela dei diritti dei consumatori”. Ce n’era bisogno? Da anni presso il ministero dello Sviluppo Economico è insediato il Consiglio Nazionale dei Consumatori “per garantire la rappresentanza degli interessi e dei diritti dei consumatori”. Verrebbe da dire che una delle due istituzioni è di troppo. Istituzioni? Ecco per assicurare autorevolezza alle Istituzioni sarebbe utile non avventurarsi in duplicazioni curiose e probabilmente inutili, se non per i ...

Tante commissioni, tanti presidenti. Incoerenze costituzionali e sue cure Formiche.net Nola – Consiglio comunale, rimodulate le commissioni Fine anno di tranquillità per il consiglio comunale di Nola. Dopo i tuoni ed i fulmini delle ultime sedute della pubblica assise, la riunione del 21 dicembre ha mostrato un quadro di relativa quiete s ...

