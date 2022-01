Suzuki | tutto pronto per la partenza del Tour GSX-S1000GT

Advertising

Massimomoto : SUZUKI Burgman AN 650 TUTTO INCLUSO ANCHE PASSAGGIO ! 2.890 € - DaniloServadei : La bomba di mercato dal Giappone: Yuma Suzuki rinuncia alla Serie A e alla Liga e torna in #jleague! Secondo Sponic… - Massimomoto : SUZUKI GSR 600 TUTTO INCLUSO ANCHE PASSAGGIO ! 2.100 € - Massimomoto : SUZUKI Burgman AN 650 TUTTO INCLUSO ANCHE PASSAGGIO ! 2.890 € -

Ultime Notizie dalla rete : Suzuki tutto

E cosa ne sarà di Honda CBR600RR eGSX - R600? In Europa le 2 giapponesi " al pari della Kawasaki " non sono più vendute e, come Yamaha, rischierebbero di essere messe in ombra dalle ......una grande passione per le moto "ed aveva anche partecipato a gare monomarca in sella ad una... La notizia della scomparsa di Giacomo Grossi ha suscitato commozione inl'ambiente degli ...DAMD, preparatore nipponico, renderà disponibile questo kit per vedere in piccolo limpronta palesemente Land Rover ...Parte lunedì 10 gennaio 2022 il Tour GSX-S1000GT, un’iniziativa Suzuki che prevede demo ride con protagonista la nuova Grand Tourer, per circa tre mesi, in diversi luoghi d'Italia. Coinvolti 57 conces ...