Supermercati, prodotto ritirato per presenza di Salmonella (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ritirato dal mercato un lotto di formaggio. Trovata la presenza di Salmonella pericolosa per l’incolumità degli utenti. Scopriamo i dettagli Il Ministero della salute cerca di intervenire sempre in maniera tempestiva a tutela degli utenti. Per questo motivo ritira prodotti dal mercato che, per diversi motivi, possono rappresentare un pericolo per la salute di coloro che L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 5 gennaio 2022)dal mercato un lotto di formaggio. Trovata ladipericolosa per l’incolumità degli utenti. Scopriamo i dettagli Il Ministero della salute cerca di intervenire sempre in maniera tempestiva a tutela degli utenti. Per questo motivo ritira prodotti dal mercato che, per diversi motivi, possono rappresentare un pericolo per la salute di coloro che L'articolo proviene da Consumatore.com.

