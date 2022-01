Supercoppa Italiana Femminile | Roma-Milan 1-2 | pagelle rossonere | News

Advertising

OptaPaolo : 1 - Il #Milan femminile si qualifica oggi per la prima finale di Supercoppa Italiana della sua storia. Scalata.… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Supercoppa Italiana verso il rinvio: Inter e Juventus sono d'accordo, manca l'ok della Lega ?? - romeoagresti : Conferme sul fatto che #Juventus e #Inter vogliano spostare la Supercoppa Italiana. Manca l’okay della Lega ??????@GoalItalia - juventusfc : RT @JuventusTV: La semifinale di Supercoppa Italiana Femminile è LIVE! ??FORZA #JUVENTUSWOMEN! - gobboisback : RT @JuventusTV: La semifinale di Supercoppa Italiana Femminile è LIVE! ??FORZA #JUVENTUSWOMEN! -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Italiana

...30 Hamburg Towers - Ankara 20:00 Andorra - lsk Wrocaw 20:00 Cedevita Olimpija - Promitheas Visualizza Eurocup CALCIO -21:00 Inter - Juventus CALCIO - COPPA ITALIA 14:30 Atalanta -...L'argentino, infatti, è il giocatore che ha segnato più reti nella storia della: quattro goal in cinque gare per la Joya, curiosamente in rete sempre contro la Lazio. A secco, ...Bisogna rispettare quello che ci dicono di fare. In Supercoppa ci hanno detto di giocare ed è giusto così”. Al contrario, i tifosi juventino sono furiosi, ricordando che la scorsa stagione l'ASL di ...L'alenatore nerazzurro ha parlato alla vigilia della sfida del Dall'Ara: "Questa situazione non aiuta nessuno. Mercato, aspettiamo Zhang, spero che Brozovic rinnovi presto" ...