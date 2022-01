Supercoppa Italiana Femminile, Roma-Milan 0-2: inizia la ripresa | LIVE NEWS (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milan-Roma si giocherà alle 14:30 per quella che sarà la gara valida per la Supercoppa Italiana Femminile: segui LIVE il match. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 5 gennaio 2022)si giocherà alle 14:30 per quella che sarà la gara valida per la: seguiil match.

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Supercoppa Italiana verso il rinvio: Inter e Juventus sono d'accordo, manca l'ok della Lega ?? - romeoagresti : Conferme sul fatto che #Juventus e #Inter vogliano spostare la Supercoppa Italiana. Manca l’okay della Lega ??????@GoalItalia - SerieA : Nel Super 2010 dell’@Inter anche il trionfo in Supercoppa Italiana ?????? #SupercoppaFrecciarossa -1??0??… - SilviaPrato1 : RT @mcrisj01: Oggi alle 17.30 la Juventus Women giocherà la Supercoppa italiana. Un grande in bocca al lupo alle nostre ragazze.?????????? - SilviaPrato1 : RT @PeppeMur84: Ore 17.30, diretta in chiaro su LA7 e Juventus TV, Juventus women vs Sassuolo, semifinale della Supercoppa italiana femmini… -