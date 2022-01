Supercoppa Italiana Femminile | Roma-Milan 0-0 | si comincia | LIVE NEWS

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Supercoppa Italiana verso il rinvio: Inter e Juventus sono d'accordo, manca l'ok della Lega ?? - romeoagresti : Conferme sul fatto che #Juventus e #Inter vogliano spostare la Supercoppa Italiana. Manca l’okay della Lega ??????@GoalItalia - SerieA : Nel Super 2010 dell’@Inter anche il trionfo in Supercoppa Italiana ?????? #SupercoppaFrecciarossa -1??0??… - SilviaPrato1 : RT @PeppeMur84: Ore 17.30, diretta in chiaro su LA7 e Juventus TV, Juventus women vs Sassuolo, semifinale della Supercoppa italiana femmini… - MilanNewsit : LIVE MN - Supercoppa Italiana Femminile, Roma-Milan (0-0) - Tra poco il calcio d'inizio -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Italiana

... diamo la parola alle protagoniste della prima semifinale di2021, la diretta di Roma Milan donne sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini) Probabili formazioni Bologna ...Ha vinto due Coppe Italia e unacon la squadra partenopea. +++ VIETATA LA PUBBLICAZIONE SU YOUTUBE +++ 5 gennaio 2022Le giallorosse sono pronte a scendere in campo in Supercoppa Pronti, partenza, via! La Roma Femminile scende in campo allo Stadio Domenico Francioni di Latina per giocarsi l’accesso alla finale di Sup ...Queste le formazioni ufficiali di Roma-Milan Femminile, prima gara dell'anno della rossonera di mister Ganz, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana Femminile: ROMA (4-3-3): Ceasar; ...