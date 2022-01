Super green pass nei luoghi di lavoro | oggi in programma il Consiglio dei ministri Rientro a scuola | governo | nessun rinvio

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? A bordo solo col #supergreenpass, ma scoppia il focolaio #Covid. Com'era la storia che il lasciapassa… - sbonaccini : Insisto: serve super green pass in tutti i luoghi di lavoro. - fattoquotidiano : Tamponi pochi, vaccini e super green pass sul lavoro: il 2022 dei Migliori parte nel caos. - RosaniFlavia : RT @Controcorrentv: 'Il Super Green Pass è un obbligo di fatto perchè se non puoi lavorare non puoi mantenere la famiglia' Andrea Crisanti… - alberto51059 : RT @jimmomo: Siamo arrivati a 170 mila contagi con Green Pass, super Green Pass e scuole chiuse per festività (bambini nuovi untori, ricord… -

Ultime Notizie dalla rete : Super green

Il Sole 24 ORE

"Siamo bloccati". La telefonata sorprende Marco mentre è a Castellammare di Stabia, il paese in provincia di Napoli dove si trova da alcuni giorni insieme alla moglie e al figlio di pochi anni. Fanno ...ROMA - "Devono votare tutti, anche Sara Cunial , per citare una parlamentare non vaccinata. Sarebbe legittimo escluderla se Montecitorio decidesse per l'ingresso conPass, ma non è opportuno politicamente". Stefano Ceccanti, costituzionalista, deputato dem, ragiona in punta di diritto. Ceccanti, lei ha proposto di disdire la seduta comune per il ...Vaccino anti-Covid obbligatorio per i soggetti fragili, come gli over 60, e super green pass per tutti i lavoratori: sono queste le misure principali sul tavolo del Cdm che verranno discusse con molta ...VENEZIA Cinquemila veneziani rischiano di rimanere a piedi da lunedì. Tanti sono gli abitanti nelle isole della laguna che, non avendo ricevuto nemmeno una dose di vaccino, non possiedono ...