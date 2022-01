Super green pass lavoro, Sbarra: “Non basta, serve obbligo vaccinale” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Super green pass per i luoghi di lavoro “sarebbe sicuramente un passo in avanti nella giusta direzione, necessario ma non sufficiente: dobbiamo valutare l’opportunità del dovere vaccinale erga omnes non solo nei luoghi di lavoro ma anche a pensionati, inoccupati e studenti”. Lo afferma il leader della Cisl Luigi Sbarra a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1. “Oggi per fermare il covid serve l’obbligo vaccinale per tutti”, ribadisce Sbarra che auspica di “continuare nell’opera di sensibilizzazione e spingere in avanti la campagna di vaccinazione”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilper i luoghi di“sarebbe sicuramente uno in avanti nella giusta direzione, necessario ma non sufficiente: dobbiamo valutare l’opportunità del dovereerga omnes non solo nei luoghi dima anche a pensionati, inoccupati e studenti”. Lo afferma il leader della Cisl Luigia ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1. “Oggi per fermare il covidl’per tutti”, ribadisceche auspica di “continuare nell’opera di sensibilizzazione e spingere in avanti la campagna di vaccinazione”. L'articolo proviene da Italia Sera.

