Super green pass, il governo nega ritardi. Brunetta: "Darà spinta alle vaccinazioni" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "La scelta che stiamo facendo è di restringere il più possibile l'area dei non vaccinati, perché è quella che provoca un peso sanitario sui nostri sistemi ospedalieri". A dirlo, dopo il lungo Consiglio dei ministri che di fatto ha visto la spaccatura in seno al governo, è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, all'uscita da Palazzo Chigi dopo che il Cdm ha approvato all'unanimità – nonostante gli scontri – l'obbligo di vaccino per gli over 50. "I due terzi dei ricoverati in terapia intensiva e il 50%" dei pazienti nei reparti ordinari sono non vaccinati – ha continuato – dunque il peso delle ospedalizzazioni è nell'ambito dei non vaccinati". "Per quanto riguarda lo smart working abbiamo preso una decisione straordinaria, mondo pubblico e privato, lavoro privato e lavoro pubblico adotteranno tutti gli schemi di lavoro agile già presenti all'interno delle ...

