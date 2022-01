Super green pass e obbligo vaccinale, Costa: “Potrebbero coesistere” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Non contrapporrei l’eventuale estensione dell’obbligo vaccinale per alcune categorie, alcune fasce d’età, e l’estensione del Super green pass. Già oggi questi due provvedimenti vivono insieme quindi Potrebbero continuare a vivere insieme con una loro estensione. Si tratterebbe di proseguire su una strada già tracciata”. A spiegarlo è stato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, parlando ad ‘Agorà’ su Rai Tre delle prossime misure per fronteggiare l’emergenza Covid, che saranno discusse in Cdm. “Io credo che anche oggi una sintesi si troverà – ha detto Costa – E’ chiaro che ci sono posizioni diverse, ma credo che l’elemento della gradualità, che ha contraddistinto l’azione di governo, anche nell’applicazione dei prossimi provvedimenti potrebbe ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Non contrapporrei l’eventuale estensione dell’per alcune categorie, alcune fasce d’età, e l’estensione del. Già oggi questi due provvedimenti vivono insieme quindicontinuare a vivere insieme con una loro estensione. Si tratterebbe di proseguire su una strada già tracciata”. A spiegarlo è stato Andrea, sottosegretario alla Salute, parlando ad ‘Agorà’ su Rai Tre delle prossime misure per fronteggiare l’emergenza Covid, che saranno discusse in Cdm. “Io credo che anche oggi una sintesi si troverà – ha detto– E’ chiaro che ci sono posizioni diverse, ma credo che l’elemento della gradualità, che ha contraddistinto l’azione di governo, anche nell’applicazione dei prossimi provvedimenti potrebbe ...

