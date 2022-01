Super green pass, diretta. Cabina di regia a Palazzo Chigi. Ipotesi obbligo vaccinale over 50 e superpass sul lavoro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È durata un'ora e mezza circa la Cabina di regia a Palazzo Chigi presieduta dal premier Mario Draghi per fare il punto sulle misure anti-Covid da assumere. Alla riunione prendono... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È durata un'ora e mezza circa ladipresieduta dal premier Mario Draghi per fare il punto sulle misure anti-Covid da assumere. Alla riunione prendono...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? A bordo solo col #supergreenpass, ma scoppia il focolaio #Covid. Com'era la storia che il lasciapassa… - borghi_claudio : @mrk4m1 Caro mio, l'ultima volta che ho potuto votare sul green pass alla camera è finita 300 a favore e 33 contro.… - sbonaccini : Insisto: serve super green pass in tutti i luoghi di lavoro. - K_for_rats : @aliko_1982 @Nicola68630904 @Corriere 'Se non ci fosse il (super) green pass, i numeri sarebbero molto più alti.' C… - Testament73 : RT @giulianol: Propongo agli amici giuristi un caso di scuola per scardinare il super green pass per i trasporti. Sono convocato in tribun… -