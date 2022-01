Suor Cristina cambia vita e sorprende tutti. “Ho trovato l’amore, ho dovuto abbandonare” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Impossibile dimenticare Suor Cristina: la sua partecipazione e The Voice qualche hanno fa ha destato scalpore. Gli italiani non sono abituati a vedere un ecclesiastico partecipare a un talent show. Un ingresso innovativo e originale da parte di un membro di quella comunità che per tutti è tra le più conservatrici. Il risultato? Una standing ovation per lei, che ha conquistato la vittoria e che con la sua bellissima voce ha saputo emozionare i telespettatori, che l’hanno così premiata. Soprannominata ugola d’oro, Suor Cristina è arrivata anche al cuore di J-Ax che, commosso, l’ha scelta nella sua squadra e l’ha portata al primo premio. Da quel momento la Suora è diventata un vero e proprio volto Rai. Dopo The Voice, è arrivata la partecipazione e Ballando con le Stelle di Milly ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Impossibile dimenticare: la sua partecipazione e The Voice qualche hanno fa ha destato scalpore. Gli italiani non sono abituati a vedere un ecclesiastico partecipare a un talent show. Un ingresso innovativo e originale da parte di un membro di quella comunità che perè tra le più conservatrici. Il risultato? Una standing ovation per lei, che ha conquistato la vittoria e che con la sua bellissima voce ha saputo emozionare i telespettatori, che l’hanno così premiata. Soprannominata ugola d’oro,è arrivata anche al cuore di J-Ax che, commosso, l’ha scelta nella sua squadra e l’ha portata al primo premio. Da quel momento laa è diventata un vero e proprio volto Rai. Dopo The Voice, è arrivata la partecipazione e Ballando con le Stelle di Milly ...

Advertising

GraziaChirico1 : RiccardoF non smentirti MAI ! ?????? NON fai al caso mio. NON sei uomo per me. NON ti voglio. Prova con l'EX SUOR CR… - ontoxy : Troppo articolo! - ioSonoLeggend63 : LettoQuotidiano: Suor Cristina, prima suora ora un’altra vita: che stravolgimento: “L’amore vince sempre&#....… - stefanosanlore3 : storia di suor cristina prima di diventare suor cristina domani su @rep_palermo @thevoiceofitaly… - Maryeterngif1 : SUOR CRISTINA L AMORE CAMBIA TUTTO PRIMA SUORA ORA TUTT ALTRO. - FOTO GOSSIP CANTANTI STRANIERI ITALIANI… -