Su Djokovic interviene il primo ministro australiano | Fornisca prove sul vaccino o torna a casa

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Penso che chiunque entri in Australia debba rispettare le nostre regole di frontiera. Lo stesso vale per. Se non e' vaccinatoaccettabili che non puo' vaccinarsi per motivi ...

Non ci saranno regole speciali per". Cosi' dichiara Scott Morrison, primo ministro australiano, sul caso del tennista esentato dal vaccino contro il Covid - 19 per poter partecipare agli ...Non ci saranno regole speciali per". Cosi' dichiara Scott Morrison, primo ministro australiano, sul caso del tennista esentato dal vaccino contro il Covid - 19 per poter partecipare agli ...'Penso che chiunque entri in Australia debba rispettare le nostre regole di frontiera. Lo stesso vale per Djokovic. Se non e' vaccinato ...In Australia a Novak Djokovic è stata data l'esenzione medica per giocare nonostante non sia vaccinato, questo ha suscitato la reazione del virologo e non solo ...