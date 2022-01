Storia e tradizione dell’Epifania | una antica tradizione popolare

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Life&People.it L’ultima ricorrenza del periodo natalizio è alle porte e, come si sa, “l’Epifania tutte le feste porta via”. Il 6 gennaio arriva nelle nostre case, come ogni anno, la simpatica vecchietta magica. Ma vi siete mai chiesti qual è lae ladella della Befana? Befana: lae laL’Epifania è quel giorno in cui in diversi paesi del mondo si festeggia la visita dei Tre Magi al neonato Gesù. Esistono molte varianti dellae nella Chiesa Ortodossa cambia anche la data: la ricorrenza si festeggia il 19 gennaio. Partiamo dall’etimologia di questa parola che deriva dal greco ????????? e significa “rivelazione improvvisa”. I più appassionati e colti ricorderanno di certo il ...