Stephanie di Monaco | il figlio Louis è cresciuto e ha una moglie innamorata

Leggi su dilei

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)Ducruet, il primogenito didi, nato dalla relazione tra la principessa e Daniel Ducruet, all’epoca sua guardia del corpo è diventato un uomo e ha accanto unache sembrerebbe amarlo tantissimo. Questo almeno quello che traspare dai profili Instagram dei due, ben fornito di foto romantiche della coppia, nei quali è comparsa da poche ore una nuova foto che ritraeDucruet e suaMarie Chevallier abbracciati sulla neve insieme al loro cane. La dedica è di quelle speciali: “When we have each other, we have everything” c’è scritto. “Quando abbiamo l’un l’altro, abbiamo tutto”. Sono numerosi gli scatti pubblicati su Instagram e condivisi da Marie negli anni, che sul social appena citato ha assunto il cognome del consorte, e che vedono lei e ...