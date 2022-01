Stellantis - In Italia produzione in calo da quattro anni: -6,1% nel 2021 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non si arresta il calo della produzione di autoveicoli negli stabilimenti Italiani del gruppo Stellantis: nel 2021, secondo i dati forniti dalla Fim-Cisl, gli impianti di assemblaggio hanno sfornato 673.574 vetture e furgoni, con una contrazione del 6,1% rispetto al 2020 determinata da un pesante -11,3% per le autovetture (408.526), parzialmente mitigato da un +3,1% per i commerciali leggeri. Si tratta del quarto anno consecutivo di declino e della perdita di oltre un terzo dei volumi rispetto al 2017: in quattro anni la produzione complessiva si è ridotta del 35% (quattro anni fa era a 1.035.454 unità). Del 45% considerando le sole auto (che era a quota 743.454). La crisi dei chip. Eppure, la prima parte del ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non si arresta ildelladi autoveicoli negli stabilimentini del gruppo: nel, secondo i dati forniti dalla Fim-Cisl, gli impianti di assemblaggio hanno sfornato 673.574 vetture e furgoni, con una contrazione del 6,1% rispetto al 2020 determinata da un pesante -11,3% per le autovetture (408.526), parzialmente mitigato da un +3,1% per i commerciali leggeri. Si tratta del quarto anno consecutivo di declino e della perdita di oltre un terzo dei volumi rispetto al 2017: inlacomplessiva si è ridotta del 35% (fa era a 1.035.454 unità). Del 45% considerando le sole auto (che era a quota 743.454). La crisi dei chip. Eppure, la prima parte del ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Stellantis - In Italia produzione in calo da quattro anni: -6,1% nel 2021 - ignimoki : RT @ferdi_uliano: Stellantis, nel 2021 la produzione di veicoli in Italia scende per la prima volta sotto quota 700 mila unità https://t.co… - nonmiscrivere8 : RT @newsfinanza: Stellantis, Fim: nel 2021 produzione in Italia in calo (-6,1%), è il quarto anno consecutivo - licia35540898 : RT @newsfinanza: Stellantis, Fim: nel 2021 produzione in Italia in calo (-6,1%), è il quarto anno consecutivo - conteadifoix : RT @newsfinanza: Stellantis, Fim: nel 2021 produzione in Italia in calo (-6,1%), è il quarto anno consecutivo -