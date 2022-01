“Stanno insieme”. Baci e carezze sotto gli occhi di tutti, la coppia vip allo scoperto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Finalmente torna il sereno per la modella. Dopo i gravi lutti e l’esperienza del ‘Grande Fratello Vip’ sembra aver trovato un momento di estrema serenità, che si è meritata tutto. I suoi fan sono felicissimi di vederla nuovamente felice in compagnia di un uomo, che pare proprio le abbia fatto perdere la testa. Già qualche mese fa, con una foto postata sulle stories aveva voluto dare un ‘buongiorno’ particolare, seguito da un emoticon con tanti cuoricini. Lei a cavalcioni su quello che a questo punto possiamo tranquillamente considerare il suo nuovo fidanzato. Parliamo di Dayane Mello e di Andrea Turino, ormai sempre più inseparabili. Andrea Turino è un imprenditore di origini campane che vive appunto a Caserta. Qui lavora insieme a suo padre in un’azienda agricola. Adora tantissimo viaggiare, andare a mare, ha la passione per le barche e lavora anche come deejay. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Finalmente torna il sereno per la modella. Dopo i gravi lutti e l’esperienza del ‘Grande Fratello Vip’ sembra aver trovato un momento di estrema serenità, che si è meritata tutto. I suoi fan sono felicissimi di vederla nuovamente felice in compagnia di un uomo, che pare proprio le abbia fatto perdere la testa. Già qualche mese fa, con una foto postata sulle stories aveva voluto dare un ‘buongiorno’ particolare, seguito da un emoticon con tanti cuoricini. Lei a cavalcioni su quello che a questo punto possiamo tranquillamente considerare il suo nuovo fidanzato. Parliamo di Dayane Mello e di Andrea Turino, ormai sempre più inseparabili. Andrea Turino è un imprenditore di origini campane che vive appunto a Caserta. Qui lavoraa suo padre in un’azienda agricola. Adora tantissimo viaggiare, andare a mare, ha la passione per le barche e lavora anche come deejay. ...

