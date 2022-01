Stadio Olimpico, non convince l’intitolazione a Paolo Rossi. Rampelli: non cambiate l’attuale nome (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il 30 dicembre con 387 voti a favore la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno con il quale impegna il governo a valutare la possibilità di intestare a Paolo Rossi, campione del mondo 1982, lo Stadio Olimpico di Roma. A firmare il provvedimento è il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin. La notizia però crea divisioni e polemiche a Roma, perché la storia calcistica di Paolo Rossi non è particolarmente legata alla Capitale. Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di FdI, interviene nel dibattito e chiede che l’Olimpico mantenga la sua attuale denominazione. “A un grande giocatore come Paolo Rossi che ha rappresentato l’Italia nella vittoria ai mondiali si può intestare uno ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il 30 dicembre con 387 voti a favore la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno con il quale impegna il governo a valutare la possibilità di intestare a, campione del mondo 1982, lodi Roma. A firmare il provvedimento è il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin. La notizia però crea divisioni e polemiche a Roma, perché la storia calcistica dinon è particolarmente legata alla Capitale. Fabio, vicepresidente della Camera e deputato di FdI, interviene nel dibattito e chiede che l’mantenga la sua attuale denominazione. “A un grande giocatore comeche ha rappresentato l’Italia nella vittoria ai mondiali si può intestare uno ...

