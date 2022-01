“Squadra bloccata…”, Serie A nel caos: l’ASL interviene di nuovo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Serie A nel pieno della quarta ondata, le ASL intervengono e bloccano le squadre: stavolta tocca al Torino di Juric, il comunicato ufficiale La Serie A è tornata indietro di quasi un anno. Poco importa dei vaccini, poco importa dei protocolli sanitari della FIGC. I focolai sono schizzati alle stelle dopo il rientro dalle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) LaA nel pieno della quarta ondata, le ASL intervengono e bloccano le squadre: stavolta tocca al Torino di Juric, il comunicato ufficiale LaA è tornata indietro di quasi un anno. Poco importa dei vaccini, poco importa dei protocolli sanitari della FIGC. I focolai sono schizzati alle stelle dopo il rientro dalle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

