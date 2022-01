“Sono una morta che cammina”: il tormento di Sara Pedri emerso dalla perizia psicologica (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il caso di Sara Pedri, la giovane ginecologa scomparsa il 4 marzo in Trentino dopo aver per mesi sopportato umiliazioni e vessazioni nell’ambiente dove lavorava, continua a tenere il banco della cronaca nazionale. E ora emerge tutto il dramma psicologico sopportato dalla giovane. Leggi anche -> “Maltrattata in ospedale”: si infittisce il mistero sulla scomparsa di Sara Pedri Sara Pedri era una ragazza solare, serena (è sempre sorridente, nelle foto che possiamo trovare di lei), in salute, “felice ed esplosiva” (così viene spesso descritta da amici e conoscenti) eppure nei tre mesi precedenti alla sua scomparsa quella Sara non c’era più. Era stata sostituita da una “morta che cammina” come si ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il caso di, la giovane ginecologa scomparsa il 4 marzo in Trentino dopo aver per mesi sopportato umiliazioni e vessazioni nell’ambiente dove lavorava, continua a tenere il banco della cronaca nazionale. E ora emerge tutto il dramma psicologico sopportatogiovane. Leggi anche -> “Maltrattata in ospedale”: si infittisce il mistero sulla scomparsa diera una ragazza solare, serena (è sempre sorridente, nelle foto che possiamo trovare di lei), in salute, “felice ed esplosiva” (così viene spesso descritta da amici e conoscenti) eppure nei tre mesi precedenti alla sua scomparsa quellanon c’era più. Era stata sostituita da una “che” come si ...

