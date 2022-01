Somalia, un notiziario in italiano in mezzo al caos istituzionale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La prima notizia diffusa lunedì 3 gennaio in italiano da Radio Mogadishu riguardava il premier Mohamed Hussein Roble, ancora impegnato in incontri per ricomporre il percorso elettorale nonostante il presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, noto come Farmajo, gli abbia tolto l’incarico non più di una settimana fa. Il Paese è in una fase delicatissima, come spiegava Nicola Pedde (Igs) su queste colonne, il caos istituzionale rischia di trasformarsi in disordini violenti come già successo ad aprile dello scorso anno. Il notiziario in italiano è parte delle attività promosse dal ministro dell’Informazione, Cultura e Turismo Osman Dubbe per diffondere lingue straniere nel Paese. L’avvio con le diffusioni in italiano coincide con la firma, il 21 dicembre, di un protocollo d’intesa per l’alta ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La prima notizia diffusa lunedì 3 gennaio inda Radio Mogadishu riguardava il premier Mohamed Hussein Roble, ancora impegnato in incontri per ricomporre il percorso elettorale nonostante il presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, noto come Farmajo, gli abbia tolto l’incarico non più di una settimana fa. Il Paese è in una fase delicatissima, come spiegava Nicola Pedde (Igs) su queste colonne, ilrischia di trasformarsi in disordini violenti come già successo ad aprile dello scorso anno. Ilinè parte delle attività promosse dal ministro dell’Informazione, Cultura e Turismo Osman Dubbe per diffondere lingue straniere nel Paese. L’avvio con le diffusioni incoincide con la firma, il 21 dicembre, di un protocollo d’intesa per l’alta ...

Ultime Notizie dalla rete : Somalia notiziario Radio Mogadiscio torna a parlare italiano: "Ma non è colonialismo" Un breve giornale radio, aperto dalle note della sigla del Tg1, una musica da sempre ben nota in Somalia. È stata una trasmissione che per ora è una traduzione del notiziario somalo, ma che nelle ...

In Somalia al - Shabaab cavalca la crisi politica Il secondo attacco è avvenuto in una zona di confine tra Somalia e Kenya , nella regione costiera di Lamu in territorio kenyota. I miliziani jihadisti hanno aggredito alcuni villaggi il 3 gennaio ...

Radio Mogadiscio torna a parlare italiano: “Ma non è colonialismo” La Repubblica Radio Mogadiscio torna a parlare italiano: “Ma non è colonialismo” PER LA PRIMA volta dopo 30 anni l’italiano è tornato sulle onde di Radio Mogadiscio, l’emittente di stato della Somalia che — dopo l’Eritrea — fu la seconda colonia italiana in Africa. Un breve giorna ...

Somalia, Di Maio incontra l'omologo Muse Ali: priorità alla sicurezza Conferma del "tradizionale impegno italiano per la sicurezza in Somalia", anche tramite il "sostegno al processo a guida africana volto a riconfigurare la missione Amisom", e poi l'auspicio di una "pa ...

