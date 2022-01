Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia: Venier, Banfi, Frassica, Fiorello e Paolo Fox tra gli ospiti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con lo Speciale dei Soliti Ignoti la sera dell’Epifania, dedicato alla Lotteria Italia. Domani – giovedì 6 gennaio 2022 – Amadeus conduce su Rai 1 dalle 20.35 la serata nella quale avverrà l’estrazione finale dei biglietti fortunati, con il primo premio da 5 milioni di euro. Uno Speciale sempre particolarmente seguito (lo scorso anno gli spettatori furono 5.384.000, con uno share del 22.7%), che vedrà quest’anno la partecipazione di un ricco parterre di ospiti, a cominciare da un volto ben noto al pubblico di Rai 1: Mara Venier. Ci saranno anche Lino Banfi, Nino ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 5 gennaio 2022)Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con lodeila sera dell’Epifania, dedicato alla. Domani – giovedì 6 gennaio 2022 – Amadeus conduce su Rai 1 dalle 20.35 la serata nella quale avverrà l’estrazione finale dei biglietti fortunati, con il primo premio da 5 milioni di euro. Unosempre particolarmente seguito (lo scorso anno gli spettatori furono 5.384.000, con uno share del 22.7%), che vedrà quest’anno la partecipazione di un ricco parterre di, a cominciare da un volto ben noto al pubblico di Rai 1: Mara. Ci saranno anche Lino, Nino ...

