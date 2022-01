Soliti Ignoti - Il Ritorno | lo Speciale Lotteria Italia in onda il 6 gennaio

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Anche quest'anno è stato confermato l'ormai consueto appuntamento del 6con i- Il. Il programma andrà inin prima serata su Rai 1, per questo vi consigliamo di collegarvi sul primo canale della televisione di stato già a partire dalle 20.35. Nel corso della serata condotta da Amadeus ci saranno molti ospiti di spicco. Scopriamo quindi chi saranno i nomi dello spettacolo che arriveranno in studio per far divertire tutti glini durante questapuntata in cui il game show è abbinato alla. Amadeus torna a condurre lodei ...