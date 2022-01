Soleil Sorge, lunedì riceverà una sorpresa: ecco di cosa si tratta (VIDEO) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’influencer e gieffina Soleil Sorge lunedì 10 gennaio riceverà una sorpresa speciale in Casa: ecco di cosa si tratta L’influencer e gieffina Soleil Sorge nel corso di questa nuova avventura al Grande Fratello Vip 6 ha ricevuto diverse sorprese da sua madre e numerosi confronti. lunedì 10 gennaio in Casa arriverà per lei una persona speciale. Un ex gieffina le farà visita per farla vivere una nuova emozione dopo i vari scontri avvenuti in casa nelle recenti ore. Per Soleil Sorge arriverà direttamente Dayane Mello. Entrambe sono molto legate ed hanno condiviso tantissime avventure insieme, spesso Soleil Sorge nella Casa parla e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’influencer e gieffina10 gennaiounaspeciale in Casa:disiL’influencer e gieffinanel corso di questa nuova avventura al Grande Fratello Vip 6 ha ricevuto diverse sorprese da sua madre e numerosi confronti.10 gennaio in Casa arriverà per lei una persona speciale. Un ex gieffina le farà visita per farla vivere una nuova emozione dopo i vari scontri avvenuti in casa nelle recenti ore. Perarriverà direttamente Dayane Mello. Entrambe sono molto legate ed hanno condiviso tantissime avventure insieme, spessonella Casa parla e ...

