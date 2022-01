Smart working, eventi rinviati, sport: quando il Paese reale è più avanti della politica (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mentre si attendono le nuove decisioni del governo su come gestire lo tsunami Omicron - e il consiglio dei ministri si appresta a varare il terzo decreto in tre settimane - porzioni di Paese si attrezzano come possono. Senza attendere nuovi provvedimenti, assumendo decisioni che l’esecutivo probabilmente non avrà intenzione di prendere. Le nuove norme non impongono di cancellare i grandi eventi, eppure tanti organizzatori hanno deciso di annullarli: “Troppi contagi, meglio aspettare qualche mese”, è la linea. Mentre nell’esecutivo ci si scontra sullo Smart working - con i 5 stelle che spingono che implementarlo e il ministro della Pa Renato Brunetta che resiste - ci sono aziende che non hanno mai fatto rientrare al 100% i loro dipendenti. E che non hanno intenzione di cambiare la linea, almeno non ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mentre si attendono le nuove decisioni del governo su come gestire lo tsunami Omicron - e il consiglio dei ministri si appresta a varare il terzo decreto in tre settimane - porzioni disi attrezzano come possono. Senza attendere nuovi provvedimenti, assumendo decisioni che l’esecutivo probabilmente non avrà intenzione di prendere. Le nuove norme non impongono di cancellare i grandi, eppure tanti organizzatori hanno deciso di annullarli: “Troppi contagi, meglio aspettare qualche mese”, è la linea. Mentre nell’esecutivo ci si scontra sullo- con i 5 stelle che spingono che implementarlo e il ministroPa Renato Brunetta che resiste - ci sono aziende che non hanno mai fatto rientrare al 100% i loro dipendenti. E che non hanno intenzione di cambiare la linea, almeno non ...

Advertising

DadoneFabiana : Sostenere che l’economia non possa girare con un pubblica amministrazione in lavoro agile significa mentire sapendo… - AndreaMarcucci : Il governo #Draghi adotti decisamente l’obbligo vaccinale per chi lavora e pensi ad una obbligatorietà estesa a tut… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Criticità sulle vaccinazioni, paradossale parlare di obbligo. C'è confusione, il governo chiarisca'. Il lea… - bicidiario : RT @GiovaQuez: Gli over 50 dovranno avere il GP rafforzato al lavoro, obbligo vaccinale per chi non lavora. Ampliamento dell'utilizzo dello… - chiadegli : Quelli pronti a insultare chi fa smart working, nel nome sacro di cassieri e muratori, non li vedo sulle barricate… -