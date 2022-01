Sky: Tuanzebe ha firmato con il Napoli, visite mediche venerdì (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Almeno una buona notizia in questa giornata di Asl, positivi al Covid e quarantene, c’è: Axel Tuanzebe ha firmato il suo contratto con il Napoli. Lo scrive, su Twitter, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio. Il difensore del Manchester United effettuerà presto le visite mediche e probabilmente sarà convocabile per la partita contro la Sampdoria, fornendo una pedina in più a Luciano Spalletti in un momento difficilissimo per il Napoli alle prese con numerose assenze. #Tuanzebe @sscNapoli @SkySport @SkySports #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 5, 2022 Le visite mediche sono già state messe in programma per venerdì 7 gennaio. Dopo l’esito ci sarà l’annuncio ufficiale. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Almeno una buona notizia in questa giornata di Asl, positivi al Covid e quarantene, c’è: Axelhail suo contratto con il. Lo scrive, su Twitter, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio. Il difensore del Manchester United effettuerà presto lee probabilmente sarà convocabile per la partita contro la Sampdoria, fornendo una pedina in più a Luciano Spalletti in un momento difficilissimo per ilalle prese con numerose assenze. #@ssc@SkySport @SkySports #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 5, 2022 Lesono già state messe in programma per7 gennaio. Dopo l’esito ci sarà l’annuncio ufficiale. L'articolo ...

