Sky Sports svela chi era il novax della Roma: Smalling ha finalmente accettato di vaccinarsi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono giorni che tiene banco la questione del novax presente tra le fila della Roma. Un novax che sembrava irriducibile visto che per giorni i tentativi di convincerlo a farsi iniettare il vaccino, da parte dell’allenatore, Josè Mourinho e della dirigenza del club sono caduti nel vuoto. Oggi il tecnico, in conferenza, ha ribadito la linea della società: vogliamo che i nostri giocatori rispettino la legge. Nei giorni scorsi sui social c’era stato il toto nome. Molti avevano additato Smalling come il novax in questione, per via di un post pubblicato dalla moglie sul tema vaccini. Oggi Sky Sports scopre definitivamente le carte: Smalling ha finalmente accettato di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono giorni che tiene banco la questione delpresente tra le fila. Unche sembrava irriducibile visto che per giorni i tentativi di convincerlo a farsi iniettare il vaccino, da parte dell’allenatore, Josè Mourinho edirigenza del club sono caduti nel vuoto. Oggi il tecnico, in conferenza, ha ribadito la lineasocietà: vogliamo che i nostri giocatori rispettino la legge. Nei giorni scorsi sui social c’era stato il toto nome. Molti avevano additatocome ilin questione, per via di un post pubblicato dalla moglie sul tema vaccini. Oggi Skyscopre definitivamente le carte:hadi ...

