Sissi anticipazioni ultima puntata: l'11 gennaio il gran finale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Franz sopravvive all'attentato e il Conte Grunne, interrogando l'esecutore, scopre che il mandante è un ungherese….Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della terza e ultima puntata di Sissi in onda l'11 gennaio 2022 su Canale 5…Alla descrizione dell'uomo corrisponde il volto di Lajos e di conseguenza Fanny, invitata da Sissi a tornare a vivere nella Villa Imperiale, va nel Kohlmarkt per riprendere le sue cose e lo esorta a fuggire lontano. Poi, Franz parte per la Lombardia per soffocare le insurrezioni e Sissi si occupa dei feriti che tornano dal fronte, nell'ospedale allestito a Laxenburg. Qui arriva il Conte Grunne e gli viene amputato un braccio. L'imperatrice non sa che la persona di cui si sta ...

