"Siamo all'improvvisazione". Crisanti ridicolizza il governo, cos'ha dimenticato: "Obbligo vaccinale? Perché così non si può imporre" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Siamo all'improvvisazione”. È molto severo il giudizio di Andrea Crisanti, che subito dopo il voto all'unanimità in Consiglio de ministri dell'Obbligo vaccinale per gli over 50 ha voluto mettere in chiaro un aspetto fondamentale: “Non si può imporre senza una revisione del consenso informato”. Contattato dall'Agi, il microbiologo dell'università di Padova è stato decisamente critico nei confronti del governo presieduto da Mario Draghi. “C'è anche un problema di carattere giuridico Perché lo si fa per impedire la malattia, ma non per limitare la trasmissione - ha dichiarato Crisanti - questo diventa un Obbligo terapeutico, è una novità assoluta nella sanità pubblica. Mi sembra solo frutto del panico. Tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “all'”. È molto severo il giudizio di Andrea, che subito dopo il voto all'unanimità in Consiglio de ministri dell'per gli over 50 ha voluto mettere in chiaro un aspetto fondamentale: “Non si puòsenza una revisione del consenso informato”. Contattato dall'Agi, il microbiologo dell'università di Padova è stato decisamente critico nei confronti delpresieduto da Mario Draghi. “C'è anche un problema di carattere giuridicolo si fa per impedire la malattia, ma non per limitare la trasmissione - ha dichiarato- questo diventa unterapeutico, è una novità assoluta nella sanità pubblica. Mi sembra solo frutto del panico. Tra ...

