Si va verso l’obbligo vaccinale, ma solo per gli over 50 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si era parlato di un Super Green Pass esteso a tutto il mondo del lavoro (settore pubblico, privato e autonomi), ma anche dell’estensione dell’obbligo di immunizzazione a tutte le fasce d’età previste dalle indicazioni fornite dall’AIFA e dal Ministero della Salute. Ma dalla cabina di regia del governo, dopo l’incontro del Comitato Tecnico-Scientifico e quello con i rappresentanti delle Regioni, avrebbe svelato una carta a sorpresa che rappresenterebbe una linea di mediazione tra le varie anime interne al governo: l’obbligo vaccinale per gli over 50. Obbligo vaccinale over 50, il piano di Draghi in cabina di regia Come riporta AdnKronos, durante la cabina di regia è stato proprio il Presidente del Consiglio Mario Draghi a spingere in questa direzione: ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si era parlato di un Super Green Pass esteso a tutto il mondo del lavoro (settore pubblico, privato e autonomi), ma anche dell’estensione deldi immunizzazione a tutte le fasce d’età previste dalle indicazioni fornite dall’AIFA e dal Ministero della Salute. Ma dalla cabina di regia del gno, dopo l’incontro del Comitato Tecnico-Scientifico e quello con i rappresentanti delle Regioni, avrebbe svelato una carta a sorpresa che rappresenterebbe una linea di mediazione tra le varie anime interne al gno:per gli50. Obbligo50, il piano di Draghi in cabina di regia Come riporta AdnKronos, durante la cabina di regia è stato proprio il Presidente del Consiglio Mario Draghi a spingere in questa direzione: ...

