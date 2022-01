Si ferma anche la serie D: il campionato riprenderà il 23 gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Slitta anche la serie D . Dopo i campionati minori, anche la quarta serie è costretta a fermarsi causa Covid. Il Dipartimento regionale, considerati i numerosi rinvii richiesti dalle società, sia per... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 5 gennaio 2022) SlittalaD . Dopo i campionati minori,la quartaè costretta arsi causa Covid. Il Dipartimento regionale, considerati i numerosi rinvii richiesti dalle società, sia per...

Advertising

GiovaAlbanese : ?? Si ferma anche #Bonucci: affaticamento alla coscia sinistra, ma esami al J Medical hanno escluso lesioni. Sarà mo… - matteosalvinimi : Sembra che finalmente anche la Commissione???? si prepari a riconoscere gas e nucleare come “energie Green”. L’Italia… - meb : L'Italia un anno fa era ferma, ora corre grazie al governo #Draghi. Per questo siamo soddisfatti e anche se non con… - Gianluca719 : Il Covid irrompe nei Dilettanti - CastigamattU : RT @intuslegens: Parlate con qualsiasi medico che abbia un vago ricordo dei suoi studi: vaccinare un guarito è come aprire col bisturi uno… -