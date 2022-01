Si alza il sipario sulla commedia “Si chiude da sè” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) di Monica De Santis Dall’8 gennaio il Piccolo Teatro del?Giullare ospiterà lo spettacolo?“Si chiude da sè”liberamente tratta dal lavoro ”Come si rapina una banca” di Samy Fayad. L’allegra brigata convocata alla recitazione dal regista Vanni Avallone è composta da Teresa di Florio, Lucia Falciano, Antonia Avallone, Alfredo Micoloni, Augusto Landi, Marco Ciullo e dallo stesso regista. A completare la squadra della Compagnia del Giullare ci sono Paola Molinari, con Paolo Vitale e Francesco Maria Sommaripa alla scenotecnica e costumi; Virna Prescenzo alle luci e alle musiche. Il titolo dello spettacolo, come una metafora della vita, lascia intravedere dallo spioncino gli strambi personaggi che si raccontano e improvvisamente scelgono la strada da percorrere. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 5 gennaio 2022) di Monica De Santis Dall’8 gennaio il Piccolo Teatro del?Giullare ospiterà lo spettacolo?“Sida sè”liberamente tratta dal lavoro ”Come si rapina una banca” di Samy Fayad. L’allegra brigata convocata alla recitazione dal regista Vanni Avallone è composta da Teresa di Florio, Lucia Falciano, Antonia Avallone, Alfredo Micoloni, Augusto Landi, Marco Ciullo e dallo stesso regista. A completare la squadra della Compagnia del Giullare ci sono Paola Molinari, con Paolo Vitale e Francesco Maria Sommaripa alla scenotecnica e costumi; Virna Prescenzo alle luci e alle musiche. Il titolo dello spettacolo, come una metafora della vita, lascia intravedere dallo spioncino gli strambi personaggi che si raccontano e improvvisamente scelgono la strada da percorrere. Consiglia

