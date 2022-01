'Sì ai vaccini obbligatori per i camionisti. E senza dimenticare quelli che provengono da Paesi stranieri' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sì al vaccino obbligatorio per i lavoratori, condizione indispensabile per un ritorno alla normalità, ma a patto che sia per tutti, compresi quelli che provengono da Paesi stranieri: altrimenti per il ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sì al vaccinoo per i lavoratori, condizione indispensabile per un ritorno alla normalità, ma a patto che sia per tutti, compresicheda: altrimenti per il ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, Landini: governo li renda obbligatori per tutti #obbligovaccinale - LeDrDrugo : @stechio @alice_ledda_ @ascarant @gianlucac1 @geascanca @alexvespi È per questo che dobbiamo privilegiare le misure… - MaurilioVitto : Sono assolutamente favorevole ai vaccini al punto che li renderei obbligatori. Ma il #greenpass è una ipocrisia,… - gsartecucina : Serve che i vaccini siano obbligatori, particolarmente per le categorie con alta frequenza di contatto, alias attiv… - MagdalaDi : RT @EsoticoFabio: @intuslegens Ma infatti, decenni di pratica medica buttate nel cesso. E poi nella legge italiana sui vaccini obbligatori… -