Sesso e sessualità: quali sono percezioni e abitudini degli italiani? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sesso, sessualità e italiani: la ricerca realizzata da LELO, brand leader nel mercato dei sex toys, in collaborazione con l’Istituto AstraRicerche indaga percezioni, abitudini e linguaggio della vita intima del nostro Paese, mettendo in luce interessanti evidenze. Partendo da un importante assunto: la distinzione tra “Sesso”, che indica la sola performance, il solo atto fisico, e “sessualità”, termine in cui sono compresi i vari aspetti della vita sessuo-affettiva, ovvero il modo in cui viviamo il nostro essere sessuati. «Le idee degli italiani in tema di Sesso, sessualità e vita sessuo-affettiva rivelano novità stimolanti e vecchi stereotipi duri a morire. Da un lato, assistiamo a ... Leggi su dilei (Di mercoledì 5 gennaio 2022): la ricerca realizzata da LELO, brand leader nel mercato dei sex toys, in collaborazione con l’Istituto AstraRicerche indagae linguaggio della vita intima del nostro Paese, mettendo in luce interessanti evidenze. Partendo da un importante assunto: la distinzione tra “”, che indica la sola performance, il solo atto fisico, e “”, termine in cuicompresi i vari aspetti della vita sessuo-affettiva, ovvero il modo in cui viviamo il nostro essere sessuati. «Le ideein tema die vita sessuo-affettiva rivelano novità stimolanti e vecchi stereotipi duri a morire. Da un lato, assistiamo a ...

Harlem e Run The World sono molto di più di black Sex & The City: portano sul piatto attivismo e femminismo nero accanto a sesso e moda

Sessualità Run the World parla di sessualità in modo più libero rispetto ad Harlem, che comunque ha pure dei pregi a riguardo. Sondi racconta di sesso orale anale che le ha procurato una ...

La svolta queer di Miranda in And Just Like That non è incoerente, ma racconta la sessualità come una scoperta

In effetti in questo esperimento mancano il glamour, il sesso, lo scintillio di Sex and The City , ma d'altronde che senso avrebbe avuto replicare la stessa serie di vent'anni fa oggi, con ...

